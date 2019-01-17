Цифра дня: Сколько россиян не понимают, как работает криптовалюта?

«Лаборатория Касперского» поделилась результатами исследования относительно отношения россиян к криптовалюте. По результатам опроса, более трети российских пользователей (37%) знают, что такое криптовалюта, но не понимают, как она работает.

При этом 42% россиян не используют криптовалюты в настоящее время и не планируют делать это в ближайшем будущем. В то же время определённый процент пользователей всё же проявляет интерес к криптомонетам. Так, 7% респондентов в России пробовали майнить, а 6% покупали криптовалюту. Кроме того, 8% тех респондентов, которые когда-либо совершали платежи в криптовалюте, делают это каждый день.

В свою очередь, 5% опрошенных уже успели попробовать криптовалюту и отказаться от нее по различным причинам. Чаще всего они объясняют это отсутствием денег для инвестиций в криптомонеты (34% респондентов) и тем, что криптовалюта перестала быть выгодным предприятием (35%).

Помимо этого, каждый девятый пользователь признался, что больше не доверяет виртуальным деньгам, а каждый восьмой отметил, что потерял деньги из-за мошенничества с криптовалютами.