Цифра дня: Сколько россиян поддерживают внедрение 5G?

Специалисты компании "Delta Системы безопасности" провели исследования, в ходе которого выяснилось, сколько россиян поддерживают внедрение технологии связи 5G.

В данном опросе приняли участие порядка 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. "Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни*”, - поделились авторы исследования, добавив, что порядка 28% россиян также положительно отзываются о внедрении 5G, однако отмечают необходимость расположения вышек на должном расстоянии от дома.

Что касается противников 5G, то их, как показало исследование, меньшинство - 9%, в то время как 14% опрошенных россиян не стали делать преждевременных выводов и повременили с ответом.