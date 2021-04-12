Цифра дня: Сколько россиян поддерживают запрет мата в сети?

Международный антивирусный разработчик ESET провел опрос, в результате которого выяснилось, сколько россиян положительно относятся к запрету мата в интернете.

Так, согласно опубликованным данным, почти половина российских пользователей, а именно 48%, поддерживают запрет нецензурной лексики в сети. В то же время, опрос также показал, что четверть россиян против ограничения мата в сети, считая соответствующую меру цензурой. Что касается остальных рецензентов, они не посчитали данный вопрос важным для обсуждения.

Также выяснилось, что 56% опрошенных пользуются матом при общении в сети, тогда как 46% из них делают это лишь в личных диалогах. В то же время, 10% российских пользователей признались в использовании мата на открытых площадках.