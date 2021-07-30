Цифра дня: Сколько россиян до сих пор платят наличными?

Специалисты Банка России провели опрос населения, в рамках которого выяснилось, какое количество россиян пользуются безналичными платежами и онлайн-переводами.

Так, согласно опубликованным данным, с 2013 года доля безналичных платежей увеличилась в пять раз, достигнув 70,3%. Отмечается, что за год она выросла на 5,6 п.п. В то же время, доля платежей по картам в розничной торговле за год выросла на 10,6 п.п. – показатель составил 67,6%.

Помимо прочего в ходе опроса было установлено, что более 75% жителей России за последний год пользовались онлайн-переводами. Примечательно, что за два года этот показатель увеличился на 20 п.п.

В Банке России возросшую востребованность безналичных платежей и онлайн-переводов объясняют пандемией коронавирусной инфекцией и ограничениями, которые были введены в этой связи.