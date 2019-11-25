Цифра дня: Сколько россиян пользуются YouTube?

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, которые выявили, что порядка 25% россиян ежедневно пользуются популярным видеохостингом YouTube.

"Более половины опрошенных (58%) являются пользователями видеохостинга YouTube - сайта с видеороликами и различным видеоконтентом. Четверть россиян пользуются им практически ежедневно - 25%, а каждый пятый (19%) - несколько раз в неделю. Не реже нескольких раз в месяц используют YouTube 8% респондентов, не менее одного раза в полгода - 7%", - указано в опубликованных данных.

Кроме того, было установлено, что аудитория популярного видеохостинга состоит в основном из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (88%) и от 25 до 34 лет (90%). В то же время доля более взрослой аудитории YouTube от 35 до 44 лет составляет порядка 73%, а от 45 лет до 59 лет - 51% и оставшиеся 25% - старше 60 лет.