Цифра дня: Сколько россиян предпочитают отечественное ПО зарубежному?

Специалисты ВЦИОМ провели опрос, который показал, сколько россиян предпочитают отечественное программное обеспечение иностранному.

Так, согласно оглашенным данным, порядка 40% россиян выбирают российское ПО для своих устройств. Как выяснилось, в основном такой позиции придерживаются люди от 60 лет и старше — 59%. Реже отечественное ПО предпочитает молодежь до 24 лет — порядка 12%.

В то же время, 18% респондентов заявили, что предпочитают зарубежное ПО, в то время как 35% опрошенных признались, что страна производства программы для них не имеет значения. Всего 7% опрошенных россиян не смогли ответить на этот вопрос.

Помимо прочего выяснилось, что 77% россиян считают, что отечественное ПО способно в той или иной мере составить конкуренцию зарубежному.