Цифра дня: Сколько россиян продолжают работать удалённо?

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в работу многих людей. В частности, компании были вынуждены переводить сотрудников на удаленку. Сейчас же стало известно, сколько россиян продолжают работать дистанционно уже после снятия большинства ограничений.

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он поделился, что еще до начала пандемии в России удаленно работали 30 тысяч человек. Однако во время пандемии количество таких работников увеличилось до 11% от работоспособного населения — порядка 5-6 млн человек.

“На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 миллиона человек”, — рассказал Котяков.

Глава Минтруда также сообщил, как обстоят дела с уровнем безработицы в стране на данный момент. Так, его словам, сейчас этот показатель фиксируется на отметке 4,5%, тогда как в прошлом году он достигал 4,7%.