Цифра дня: Сколько россиян пьют воду из-под крана?

Выросла доля россиян, пьющих воду из-под крана. Об этом сообщается в отчёте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Доля пьющих воду из-под крана россиян поднялась за три года с 39% до 44%. Это может быть кипяченая, некипяченая/очищенная, неочищенная вода. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше (61%) и селяне (50%).

При этом доля употребляющих только бутилированную воду не изменилась и составляет 16%. Чаще других это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%), жители городов-миллионников (25%) и столиц (22%). Остальные опрошенные пьют воду обоих типов — в зависимости от ситуации (32%).

Росту потребления питьевой воды из-под крана существенно способствует расширение использования фильтров для очистки воды — 35% опрошенных назвали использование фильтра главной причиной того, что они пьют водопроводную воду.

Респонденты, не пьющие воду из-под крана, аргументируют это опасениями, что она может навредить их здоровью — 27% против 36% в 2016 году. Также россиянам не нравится вкус/запах воды из крана (29%), они считают ее качество недостаточно хорошим (22%) или видят в воде осадок (21%).