Цифра дня: Сколько россиян работают на удаленке?

Специалистами Rate&Goods было проведено исследование, результаты которого позволили выяснить, сколько россиян работают на удаленке. В рамках исследования эксперты опросили порядка 23 тыс человек со всей России.

Выяснилось, что удаленную работу имеют лишь 23% опрошенных россиян. Также в ходе опроса было установлено, сколько часов в день тратят на работу удаленные сотрудники. Так, порядка 26% работают менее четырех часов в день, тогда как 27% тратят на нее от четырех до шести часов.

В то же время 21% удаленных российских сотрудников работают по обычному офисному графику, а именно не более восьми часов в день. Однако есть и те, кто работает на дому и более восьми часов. Таких, согласно данным исследования, 27% людей.