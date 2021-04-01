Цифра дня: Сколько россиян работают удаленно?

Глава Министерства труда России Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают удаленно. Так, согласно официальным данным, порядка 3 млн россиян выполняют свою работу удаленно.

Сообщил Котяков об этом в рамках церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на следующие два года. Напомним, что закон о соответствующем виде занятости вступил в силу в начале текущего года.

Помимо прочего министр также сообщил, что в России вышло уже несколько законов, регламентирующих удаленную работу. Кроме того, в конце этого года будет запущен официальный документооборот для них.

”Эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей реализации. И планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот”, — поделился Котяков.