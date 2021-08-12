Цифра дня: Сколько россиян считают, что за ними следят через смартфоны?

Специалисты ESET провели исследование, по результатам которого выяснилось, сколько россиян считают, что за ними следят с помощью смартфонов. Так, согласно оглашенным данным, в этом уверено большинство — 77%.

Также выяснилось, что меньше всего об этом беспокоятся молодые люди от 18 до 24 лет. Так, по мнению 35% опрошенных людей в этом возрасте, это не более чем паранойя. В то же время, россияне постарше (от 35 лет) больше переживают о слежке смартфонов.

39,5% опрошенных россиян, в свою очередь, уверены в том, что слежка за историей поиска ведется на всех гаджетах, а 25,5% считают, что все сценарии использования устройства передаются. 14,1% заявили, что за ними следят с помощью микрофона и камеры устройства.