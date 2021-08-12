Цифра дня: Сколько россиян считают, что за ними следят через смартфоны?
россиян считают, что за ними следят через смартфоны
Специалисты ESET провели исследование, по результатам которого выяснилось, сколько россиян считают, что за ними следят с помощью смартфонов. Так, согласно оглашенным данным, в этом уверено большинство — 77%.
Также выяснилось, что меньше всего об этом беспокоятся молодые люди от 18 до 24 лет. Так, по мнению 35% опрошенных людей в этом возрасте, это не более чем паранойя. В то же время, россияне постарше (от 35 лет) больше переживают о слежке смартфонов.
39,5% опрошенных россиян, в свою очередь, уверены в том, что слежка за историей поиска ведется на всех гаджетах, а 25,5% считают, что все сценарии использования устройства передаются. 14,1% заявили, что за ними следят с помощью микрофона и камеры устройства.