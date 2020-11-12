Цифра дня: Сколько россиян считают «Чёрную пятницу» обманом?

Сервис по поиску работы SuperJob поделился результатами нового исследования, в рамках которого выяснилось, сколько россиян считают “Черную пятницу” обманом.

В том, что популярная распродажа “Черная пятница” является обманом уверены порядка 60% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины более недоверчиво относятся к этой распродаже, чем женщины - 65% против 54% соответственно. В то же время, 18% граждан считают, что цены на товары в “черной пятнице” действительно падают. Примечательно, что это мнение особенно распространено среди молодежи до 24 лет.

Порядка 74% россиян, имеющих работу, не планируют приобретать товары в этой распродаже, тогда как 9% намереваются это сделать. Причем в прошлом году закупаться товарами в ноябрьской распродаже собирались 13% опрошенных.