Цифра дня: Сколько россиян считают глобальное потепление обманом?

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в рамках которого выяснилось, сколько россиян считают глобальное потепление несуществующим явлением.

В масштабном опросе россиян приняли порядка 1,6 тыс людей. Обманом глобальное потепление сочли порядка 26% россиян. По их мнению, данная проблема является очередной “теорией заговор”, в частности, они расценили ее как “глобальное оболванивание всего человечества”. Кроме того, они уверены в том, что причиной небольшого потепления климата не обязательно является человеческая деятельность.

В то же время, больше половины опрошенных признались, что верят в глобальное потепление — такое мнение выразили 51% респондентов. Они отметили, что доказательством этого явления служат как научные исследования, так и участившиеся природные катастрофы. Порядка 23% опрошенных, в свою очередь, пока не сформировали однозначное мнение по этому поводу.