Цифра дня: Сколько россиян следят за своими детьми в интернете?

Накануне Международного дня защиты детей, специалисты Rambler&Co провели исследование о количестве ответственных родителей. Речь о тех пользователях, которые отслеживают контент, потребляемый их детьми в интернете.

По итогу, оказалось, что 74% взрослых контролируют своих чад в сети: 47% периодически и 27% на постоянной основе. И лишь 26% заявили, что считают это лишним.

Что интересно, около 40% тех, кто всё же контролирует поведение детей, предпочитают вести доверительные беседы и верят им на слово. 21% проверяют телефоны, а 24% ставят на устройства программу «Родительский контроль». И всего лишь 15% подписываются на ребёнка в соцсетях и следят за его жизнью в digital-формате.

Отметим, что опрос проводился в период с 18 по 24 мая 2021 года. В качестве площадок были выбраны Letidor.ru, «Рамблер/новости» и «Рамблер/женский». Общий охват исследования составил 1 285 823 пользователей.