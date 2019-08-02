Цифра дня: сколько россиян смотрят стримы?

Принадлежащая Mail.ru Group платформа DonationAlerts опубликовала результаты исследования об отношении россиян к стримам и трансляциям.

Речь идёт о прямых трансляциях, которые показывают действия в жизни, на компьютере или игровой консоли в режиме реального времени. Под это определение подпадают прямые эфиры концертов, мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и так далее. При этом формат «Истории» в Instagram, Facebook и «ВКонтакте» под понятие стриминга не подпадает.

Итак, 33% активных пользователей хотя бы несколько раз в год смотрели прямые трансляции в интернете, 7% пользователей смотрели и стримили сами, а еще 5% только стримили.

При этом лидируют игровые трансляции — их периодически смотрят 53% опрошенных. Затем следуют персональные стримы известных блогеров и звезд (40%) и трансляции новостей, программ и ТВ-передач (35%). Самой популярной площадкой для просмотра игровых стримов оказался сервис Twitch — им пользуются 80% опрошенных.