Цифра дня: Сколько россиян смотрят YouTube во время работы?

Разработчик ПО для управления бизнесом “Мегаплан” провел опрос, в ходе которого выяснилось, сколько россиян проводят время в популярном видеосервисе YouTube во время работы.

Так, было установлено, что порядка 33,2% опрошенных россиян уделяют время просмотру видеороликов на YouTube в рабочее время. В то же время, 24,3% россиян поделились, что тратят на социальные сети и мессенджеры более двух часов рабочего дня, тогда как 38,9% “сидят” в интернете менее часа каждый день. Порядка 25,7% россиян пользуются социальными сетями лишь по работе, а 11,3% и вовсе не заходят в них.

Отметим, что в самом опросе участвовало порядка 1967 работников и руководителей МСБ. В ходе исследования также было зафиксировано, что по мнению 40,6% опрошенных, проводить время в социальных сетях - бесполезное занятие.