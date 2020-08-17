Цифра дня: Сколько россиян согласны ездить на беспилотных машинах?

Специалистами НТИ «Автонет» было проведено исследование, которое показало, сколько россиян согласны ездить на беспилотных машинах. Отмечается, что всего в опросе приняло участие порядка 10,5 тыс россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что поколо 77% россиян положительно относятся к переходу на беспилотный автомобиль. Больше всего россиян, согласных ездить на беспилотных машинах проживает в Казани, а именно 83%. Также готовность перейти на беспилотный транспорт выразили и в Москве - 79%. Кроме того, стоит отметить, что именно в столице на сегодняшний день тестируется наибольшее количество беспилотных машин в России.

В то же время, согласными пользоваться беспилотными такси оказались 83,3% россиянина в возрасте от 25 до 34 лет, тогда среди жителей старше 45 лет готовность выразили 73%.