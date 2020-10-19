Цифра дня: Сколько россиян согласны передать персональные данные для борьбы с коронавирусом?

Российская венчурная компания совместно с Институтом национальных проектов провели исследование, в ходе которого выяснилось, сколько россиян согласны передать персональные данные для борьбы с коронавирусом.

Согласно опубликованным данным, порядка 66% россияна сообщили, что не имеют ничего против сбора государством данных о контактах граждан с целью обнаружения вероятного зараженного коронавирусной инфекцией. Кроме того, порядка 76% опрошенных россиян не возражают, если правоохранительные органы начнут эксплуатировать технологию распознавания лиц в целях обеспечения безопасности.

В то же время, 54% россиян считают, что передавать персональные данные целесообразно лишь для выдачи цифровых пропусков. 55% россиян отметили, что население должно само решать, какие личные данные передавать государству. Из всех опрошенных лишь 30% считают, что данные, которые собираются государством, являются защищенными.