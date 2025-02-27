Цифра дня: сколько россиян созваниваются с близкими каждый день?

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и мобильного оператора СберМобайла показало, как часто россияне созваниваются с родственниками и друзьями. Выяснилось, что 41% опрошенных общаются с родными каждый день, треть (33%) делают это хотя бы раз в неделю, а 26% — всего несколько раз в месяц.

С друзьями россияне поддерживают связь реже. Лишь 11% опрошенных звонят им ежедневно, 41% — несколько раз в неделю, а 48% общаются по телефону не чаще нескольких раз в месяц.

Большинство разговоров с близкими не превышает 10 минут — это подтвердили 57% респондентов. По данным СберМобайла, средний звонок у мужчин длится 2 минуты, а у женщин — 2,5 минуты. Однако входящие вызовы, как правило, продолжаются дольше, чем исходящие. От 10 до 30 минут говорят 29% опрошенных, от 30 до 60 минут — 9%, а более часа по телефону общаются лишь 5% россиян.

Женщины в среднем тратят на звонки 150 минут в месяц, мужчины — 108 минут. Самыми общительными оказались жители Забайкальского края — они разговаривают по телефону около 215 минут в месяц. А меньше всего времени на звонки уделяют жители Магаданской области, Хабаровского края и Чечни — всего 60 минут в месяц.

Продолжительность звонков увеличивается с возрастом. Молодые люди от 18 до 25 лет тратят на телефонные разговоры в среднем 72 минуты в месяц, а россияне старше 60 лет — уже 159 минут.

54% участников опроса признались, что хотели бы чаще созваниваться с близкими, но им мешает занятость (63%), разница в часовых поясах (10%) или напряженные отношения (10%).

Самым популярным способом связи остаются обычные звонки по мобильной сети — их выбирают 45% россиян. Еще 26% предпочитают переписку в мессенджерах, а 15% — аудиозвонки через интернет. Видеозвонки и СМС остаются менее востребованными.