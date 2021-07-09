Цифра дня: Сколько россиян сталкивались с онлайн мошенничеством?

Специалисты Rambler&Co провели исследование, в рамках которого выяснилось, сколько россиян подверглись мошенничеству в интернете.

Исследование проводилось с 6 по 8 июня, а его участниками стали практически 400 тысяч пользователей. Так, согласно опубликованным данным, с мошенничеством столкнулось большинство опрошенных россиян — 69%. В то же время, 37% пользователей признались, что узнали о кибербезопасности из тематических материалов в сети.

“Большинство пользователей (69%) лично сталкивались с мошенничеством в интернете. 17% об этом только читали в новостях, у 11% респондентов с киберугрозами "знакомы" друзья или знакомые, счастливые 3% считают, что такое бывает только в кино”, — выяснилось в рамках исследования.

Помимо прочего было установлено, что треть российских пользователей не заводят бесед в интернете с теми, кого лично не знают.