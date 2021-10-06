Цифра дня: Сколько россиян столкнулись с трудностями на работе из-за сбоя соцсетей?

Специалисты SuperJob провели опрос, в результате которого выяснилось, работа скольких россиян была нарушена ввиду масштабного сбоя в работе Facebook и прочих соцсетей.

Напомним, что 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, в результате которого сервисы не были доступны более шести часов. Данный инцидент, к слову, был признан самым крупным сбоем в истории.

Согласно результатам исследования, порядка 68% россиян отметили, что все это негативно отразилось на их работе. Также выяснилось, что больше всего на жителей страны повлияла недоступность мессенджера WhatsApp и популярной соцсети Instagram. В то же время, каждый девятый опрошенный россиянин отметил, что сбои в работе соцсетей, напротив, сыграли положительную роль.