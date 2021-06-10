Цифра дня: Сколько россиян везде носят с собой ноутбук?

Специалисты китайского гиганта Huawei провели исследование, в рамках которого выяснилось, сколько россиян предпочитают всегда носить с собой ноутбук. Помимо прочего опрос показал, какому количеству сотрудников подходит работа вне офиса.

Так, согласно обнародованным Huawei данным, порядка 39% респондентов стараются всегда иметь при себе ноутбук, чтобы в случае чего выполнить работу. В то же время, 23% респондентам для выполнения работы достаточно иметь только ноутбук, тогда как мечтают работать вне офиса около 67% россиян. 32% опрошенным подходит такой работодатель, для которого работать можно вне зависимости от местонахождения и лишь 8% не видят свою работу вне офиса.