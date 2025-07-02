Цифра дня: сколько россиян выступают против ИИ-обработки фото в смартфонах?

ИИ-фотография стала неотъемлемой частью жизни большинства владельцев смартфонов, но у некоторых пользователей она вызывает настороженность. По данным исследования компании HONOR, 20% россиян считают, что пора вводить ограничения на автоматическую ИИ-обработку снимков. При этом большинство не осознает, что каждый сделанный ими кадр уже проходит через алгоритмы.

Опрос показал, что 65,4% пользователей даже не подозревают, что их фотографии автоматически улучшаются искусственным интеллектом. В то же время почти треть респондентов — 29,3% — уже воспринимает ИИ как новый стандарт мобильной фотографии.

Интересно, что только 25,1% знают о наличии ИИ-режимов в своих смартфонах, но не понимают, как они работают. Алгоритмы действуют незаметно, превращая снимки в более привлекательные образы буквально в момент нажатия на кнопку.

Несмотря на растущую популярность, не все готовы полностью довериться технологиям. 8,3% опрошенных не верят в подлинность ИИ-фото, опасаясь искажения реальности. Примерно 10% используют ИИ-ретушь для экспериментов с внешностью, а 11,5% не обращают внимания на ошибки алгоритмов, если результат им визуально нравится.

ИИ все чаще рассматривают как инструмент самовыражения. Около 14,6% уже применяют его в творческих и профессиональных проектах. При этом 31,2% уверены, что редактирование фотографий — именно та задача, которую стоит делегировать искусственному интеллекту.