Цифра дня: сколько россиян выступают за закрытый интернет?

В социальные сети заходят 62% опрошенных. По возрасту «посещаемость» также разная — 33% старше шестидесяти лет и 95% среди респондентов 18–24 лет.

Большинство (52% опрошенных) уверены, что интернет в России должен продолжать своё развитие как часть международной сети, «объединяющей весь мир». 23% поддерживают создание «интернета» в границах России, а 12% — в российских границах и ещё нескольких государств.