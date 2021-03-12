Цифра дня: Сколько россиян захотели iPhone из-за соцсети Clubhouse?

Напомним, что на данный момент модная социальная сеть Clubhouse доступна только для iOS-устройств. В Аналитическом центре НАФИ выяснили, сколько россиян в этой связи захотели приобрести iPhone.

В рамках исследования специалисты выяснили, что 31% россиян понравился формат голосового общения в цифровой среде, тогда как 69% относятся к нему скептически. Более 70% пользователей слышали о существовании этой соцсети. В то же время, порядка 72% пользователей отметили, что не имеют желания общаться в аудиоформате с кем-то из известных людей. Помимо прочего опрошенные поделились списком интересующих их тем для обсуждения. В их число вошли: музыка, культура, искусство и мода, а также мировые новости.

Выяснилось, что порядка 10% россиян, ввиду того, что Clubhouse работает лишь на iOS-устройствах, задумались о покупке iPhone.