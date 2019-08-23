Цифра дня: сколько россиян занимаются самолечением?

Опрос портала «Здоровье Mail.ru» раскрыл привычки россиян в отношении лечения. Опрос показал, что более половины (57%) россиян не обращаются к врачам, когда заболевают, а сами подбирают себе лекарства.

Каждый пятый (19%) в принципе старается избегать врачей, а 31% хоть раз, но обращались к знахарям и целителям. Менее трети россиян (28%) идут в поликлиники в случае плохого самочувствия. При этом 74% жителей России ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии.

9% дополняют назначенные врачами курсы лечения народными средствами. Исключительно гомеопатией, БАДами и народными рецептами лечатся 5% опрошенных. Среди самых популярных направлений лидирует фитотерапия (траволечение) — ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства 14%, мануальная терапия (7%) и гомеопатия (7%).