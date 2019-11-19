Цифра дня: Сколько россиян знают о "чёрной пятнице"?

Агентство GfK Rus и Яндекс.Маркет провели исследование, которое выявило, что порядка 97% россиян осведомлены о глобальной распродаже, под названием “черная пятница”. Также выяснилось, что лишь 35% жителей России совершали покупки в рамках данной распродажи.

Кроме того было установлено, что наиболее востребованными в прошлой распродаже были такие категории товаров, как смартфоны, телевизоры, ноутбуки, шины, строительные материалы, а также различная бытовая техника.

”В основном растёт интерес к электронике и бытовой технике. Пользователи ищут выгодные предложения на популярные модели, а также выбирают товары непосредственно на Яндекс.Маркете: или в скидочном хабе, или изучая информацию о товарах и отзывы о них”, — поделилась Елена Кузнецова, руководитель отдела категорийного менеджмента Яндекс.Маркета.