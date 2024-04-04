Цифра дня: сколько россияне готовы заплатить за выкуп украденных вирусом данных

Согласно опросу, 31% россиян готовы заплатить до 5000 рублей за восстановление данных, потерянных из-за поломки или кражи устройства. Женщины (38%) более склонны платить за восстановление, чем мужчины (25%).

Молодые люди до 24 лет ценят свои цифровые данные больше всего: 8% готовы потратить на восстановление более 100 000 рублей, а 7% — от 20 до 50 000 рублей.

43% опрошенных не готовы платить за восстановление, полагая, что их потеря необратима.

Чтобы защитить себя от необходимости выкладывать кругленькую сумму, эксперты рекомендуют регулярно делать резервные копии данных, используя принцип 3-2-1: создавать 3 копии одного файла, хранить их на 2 устройствах и иметь удаленную версию.

Почему важно делать резервные копии:

Случайное удаление или повреждение данных.

Сбой в системе питания или отказ жесткого диска.

Атаки вредоносных программ.

По словам специалистов, создание резервных копий — это элемент системы цифровых компетенций. Они сетуют на то, что на сегодняшний день этой теме уделяется недостаточно внимания.

Что же до методологии опроса, то респондентами выступили 5744 человек старше 14 лет из всех субъектов РФ.