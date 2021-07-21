Цифра дня: Сколько россияне потратили на устройства для «умного» дома?

Специалисты "М.Видео-Эльдорадо" провели исследование, в рамках которого подсчитали, сколько жители России потратили денег на устройства для “умного дома”.

Так, согласно опубликованным данным, продажи таких устройств в стране по результатам полугодия составили практически 2 млрд рублей. Причем специалисты полагают, что тенденция их востребованности сохранится, и к 2023 году продажи увеличатся в три раза.

Объясняется такая популярность гаджетов для обустройства “умного” дома расширением ассортимента ввиду массового перехода работников на удаленную работы. Также связано это может быть и с популярностью голосовых колонок — их популярность в 2021 году увеличилась в 6 раз.

Заметили возросшую востребованность колонок и представители “Ситилинка”. “Сейчас мы наблюдаем фактическое удвоение количества активных пользователей "умных домов", использующих голосовое управление каждый квартал”,— поделился директор по развитию бизнеса «умных» устройств Mail.ru Group Михаила Петренко.