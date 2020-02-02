Цифра дня: сколько россияне тратили в среднем на распродажах?

Издание “РИА Новости”, ссылаясь на исследование “Русского Стандарта”, опубликовано данные о средних затратах россиян на массовых распродажах “Киберпонедельник” и “Черная пятница”.

Выяснилось, что жители России в три раза больше потратили на распродаже в честь “Черной пятницы”, а не акции “Киберпонедельник”.

Также аналитики сравнили затраты россиян в 2019 и 2018 годах, проанализировав показатели. Так, установлено, что в прошлом году средний чек покупок в наиболее востребованных категориях составлял порядка 5 273 рублей, тогда как два года назад данный показатель был равен 5 043 рублям. Что касается акции “ Киберпонедельник”, то в текущем году средний чек россиян был зафиксирован на отметке в 1600 рублей, тогда как в прошлом году он был равен 2015 рублям.