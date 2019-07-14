Цифра дня: сколько россияне тратят на еду?

Несмотря на то что потребителей тревожат высокие темпы инфляции, Россияне начали тратить на продукты питания более значительную часть своих доходов. Это следует из опубликованных Сбербанком результатов ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова».

Доля «Ивановых», пытающихся сэкономить на дорогих продуктах питания, уменьшилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 3% — до 68%. Для сравнения, в аналогичном квартале 2018 года она составляла 64%.

Доля расходов россиян на продукты питания выросла и составила 38,9 против 38,2% за аналогичный период 2018 года.

Как отмечают специалисты, «Ивановы» пытаются смягчить негативные для своего бюджета последствия, посещая больше разных магазинов, но при этом так или иначе покупают больше товаров в публичных розничных сетях.

Аналитики пояснили: «Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся». Продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, следовательно, доля доходов, расходуемых на продукты, растёт.