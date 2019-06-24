Цифра дня: сколько самозанятых зарегистрировалось в России?

С начала 2019 года в России начали тестировать специальный режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. Всего за полгода эксперимента в России зарегистрировалось 114 тысяч человек в качестве плательщиков такого вида налогов. Об этом рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Мишустин отметил во время заседания Общественного совета при ФНС: «С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей».

Среди самых популярных видов деятельности самозанятых стали перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама. Приложением «Мой налог» ежедневно пользуются более 16 тысяч человек.