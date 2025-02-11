Цифра дня: сколько случаев интернет-мошенничества совершаются через смартфоны

Мошенники все чаще используют мобильные устройства для обмана пользователей. Согласно исследованиям, 70% всех случаев интернет-мошенничества совершаются именно через смартфоны. Эксперты связывают это с ростом мобильных платежей, онлайн-банкинга и активного использования гаджетов для хранения личных данных.

В 2024 году 6,3% смартфонов оказались заражены вредоносными приложениями, а 83% фишинговых сайтов специально нацелены на пользователей мобильных устройств. Кроме того, около 24 000 вредоносных приложений блокируются ежедневно. Основные угрозы связаны с установкой сомнительного ПО, скачиванием программ из неофициальных источников и переходом по фишинговым ссылкам.

Проблема также в самих пользователях: 59% людей знают пароли друг друга, а 45% используют один и тот же PIN-код для телефона, банковских приложений и других сервисов. Около 18,8% устройств не имеют блокировки экрана, что делает их легкой добычей для злоумышленников.

Еще одна серьезная угроза — устаревшее ПО. В третьем квартале 2024 года 31% смартфонов работали на операционных системах, которые больше не получают обновлений безопасности. Уязвимости в таких устройствах открывают хакерам доступ к личным данным.

Чтобы защитить себя, эксперты советуют использовать сложные пароли, не устанавливать приложения из неизвестных источников, включить автоматическое обновление системы и антивирусное ПО. Простые меры безопасности могут снизить риск кибератак и защитить ваши финансы и личную информацию.