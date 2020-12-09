Цифра дня: Сколько сотрудников на удалёнке работают без одежды?

Компания «Лаборатория Касперского» поделилась результатами опроса, проведенного среди сотрудников небольших компаний на удаленке. В результате выяснилось, какими преимуществами пребывания дома во время работы они пользуются.

Так, по результатам опроса было установлено, что порядка 56% удаленных сотрудников в рабочее время носят удобную одежду, тогда как 11% - работают голышом. Также выяснилось, что 53% опрошенных довольны тем, что могут себе позволить высыпаться и вставать за несколько минут до начала работы.

22% удаленных сотрудников открыли для себя радость работы на балконе или свежем воздухе, в то время как 20% понравилось обедать вне столовой. С переходом на удаленку 20% опрошенных стали больше смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а 14% - чаще уделять время играм.