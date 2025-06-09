Цифра дня: Сколько специалистов собралось на конференции МТС Web Services?

На площадке МТС Web Services в интерактивном формате продемонстрировала свои флагманские ИТ-продукты: облачную платформу MWS Cloud Platform; оркестратор больших языковых моделей MWS GPT, сервис для командной работы и создания приложений на базе таблиц MWS Tables, решение для бизнес-коммуникаций TeamStream, большую языковую модель Kodify 2.0 и другие. Мероприятие прошло в духе ИТ-фестиваля, на площадке было порядка 20 развлекательных зон, часть из них на открытом воздухе: гости пытались получить доступ к бортовым системам автомобиля Tesla, писали код, прыгая на батутах, передвигались на воздушных кольцах по маршруту, сгенерированному искусственным интеллектом, создавали карманного ИИ-помощника, участвовали в битве роботов, делали татуировки и заказывали коктейли от кибербармена и многое другое. А вечером посетителей ждал концерт от музыкального хедлайнера.

Конференция прошла в формате ИТ-фестиваля. Гостям предложили не только лекции и доклады, но и более 20 развлекательных активностей. На площадке можно было взломать автомобиль Tesla в симуляторе, программировать в прыжке на батуте, участвовать в роботобоях и даже заказать коктейль у кибербармена. Завершением дня стал концерт хедлайнера.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что конференция всегда старается объединить полезный контент с развлечениями, чтобы участники уезжали с новыми знаниями и вдохновением.