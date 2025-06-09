Цифра дня: Сколько специалистов собралось на конференции МТС Web Services?
© МТС
тыс. специалистов собрала конференция МТС Web Services
Технологическая конференция True Tech Day, организованная МТС Web Services (MWS), собрала рекордную аудиторию — её онлайн-трансляцию посмотрели более 800 тысяч человек, а офлайн участие приняли около 5 тысяч гостей. Мероприятие прошло в формате ИТ-фестиваля, совмещая лекционную часть с интерактивными развлечениями.
В этом году ключевыми темами мероприятия стали искусственный интеллект и машинное обучение. С докладами на главной сцене выступили более 50 российских и зарубежных экспертов индустрии. Так, главный архитектор японской ИТ-компании NTT DATA Пабло дель Веккио порассуждал о перспективах взаимодействия с цифровыми двойниками при прогнозировании и оптимизации; ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в формате открытого микрофона поделился размышлениями о том, сможет ли искусственный интеллект превзойти естественный; руководитель группы ML-разработки в Яндекс, Радослав Нейчев, рассказал, как современные ИИ-модели учатся на сгенерированных данных; бывший главный специалист по принятию решений в Google Кэсси Козырков обсудила, как человеку сохранить лидерство в эпоху развития AI; CEO MWS AI Денис Филиппов подсветил реальные эффекты от применения генеративного ИИ; технический директор AI-центра Т-Банка Антон Скогорев посвятил выступление системному дизайну будущего — от микросервисной до AI-архитектуры. Деловая часть конференции была разделена на четыре трека:
- MAIN. Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;
- SCIENCE & FUTURE. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;
- ENGINEERING. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AIассистентов программиста и интеграции систем;
- AI&ML. Технические аспекты работы с MLмоделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и др.
На площадке МТС Web Services в интерактивном формате продемонстрировала свои флагманские ИТ-продукты: облачную платформу MWS Cloud Platform; оркестратор больших языковых моделей MWS GPT, сервис для командной работы и создания приложений на базе таблиц MWS Tables, решение для бизнес-коммуникаций TeamStream, большую языковую модель Kodify 2.0 и другие. Мероприятие прошло в духе ИТ-фестиваля, на площадке было порядка 20 развлекательных зон, часть из них на открытом воздухе: гости пытались получить доступ к бортовым системам автомобиля Tesla, писали код, прыгая на батутах, передвигались на воздушных кольцах по маршруту, сгенерированному искусственным интеллектом, создавали карманного ИИ-помощника, участвовали в битве роботов, делали татуировки и заказывали коктейли от кибербармена и многое другое. А вечером посетителей ждал концерт от музыкального хедлайнера.
Конференция прошла в формате ИТ-фестиваля. Гостям предложили не только лекции и доклады, но и более 20 развлекательных активностей. На площадке можно было взломать автомобиль Tesla в симуляторе, программировать в прыжке на батуте, участвовать в роботобоях и даже заказать коктейль у кибербармена. Завершением дня стал концерт хедлайнера.
Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что конференция всегда старается объединить полезный контент с развлечениями, чтобы участники уезжали с новыми знаниями и вдохновением.
Атмосфера фестиваля – отличительная черта наших конференций True Tech Day. Мы всегда стремимся к балансу между лекционной и развлекательной частями, чтобы наши гости возвращались домой не только с новыми знаниями, но и вдохновленными, в хорошем настроении. В этом году одной из важных задач на мероприятии было знакомство аудитории с нашей технологической компанией MWS и решениями, которые мы развиваем, и мы сделали это в духе True Tech – представили арт-объект, внутри которого посетителей ждали вовлекающие активности от флагманских продуктов компании. В результате они привлекли ничуть не меньше внимания, чем другие развлечения.