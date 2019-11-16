Цифра дня: Сколько США заплатили России за использование ракет для космических кораблей?

На официальном сайте НАСА появилась информация о том, какую сумму организация заплатила России за полеты астронавтов на МКС с помощью отечественных космических кораблей “Союз”.

По официальной информации, которая указана в докладе генерального инспектора Пола Мартина, начиная с 2011 года, когда произошла отмена полетов на шаттлах, по июль 2019 года, НАСА купило порядка 70 мест для астронавтов, общая стоимость которых оценивается в 3,9 млрд долларов. Так, последняя покупка места обошлась Соединенным Штатам в 82 млн долларов.

Напомним, что текущее соглашение с “Роскосмосом” предполагает, что следующий полет астронавтов НАСА на российском космическом корабле состоится в марте следующего года. Сообщается, что это будет последний полет астронавтов организации на “Союзах”, поскольку Конгресс Соединенных Штатов ограничил НАСА в продлении контракта.