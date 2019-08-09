Цифра дня: сколько старых роутеров заменит провайдер у абонентов во имя экологии?

Российский экологический оператор поддержал проект интернет-провайдера Дом.ru по сбору старых роутеров и ТВ-приставок для переработки. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

На данный момент акция началась в Свердловской области. Пилотная акция продлится с 9 августа по 30 сентября. Её планируют расширить впоследствии и на другие регионы. В ближайшие три года в рамках акции планируется заменить более 1 млн роутеров и ТВ-приставок.

Как отмечается в сообщении РЭО, по итогам реализации пилотного проекта планируется распространить его на всей территории страны. За три года в рамках акции организаторы намерены заменить более 1 млн единиц устаревшего оборудования у клиентов по всей России на современные роутеры.

Устаревшая электроника будет доставляться на завод «Корпорации Экополис», которая занимается переработкой так называемого электрохлама, три ее предприятия находятся в Орловской и Московской областях и в Москве.