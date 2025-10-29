Цифра дня: Сколько тонн отходов электроники отправила М.Видео на переработку в 2025 году?

За первые шесть месяцев 2025 года М.Видео-Эльдорадо направила на переработку 879 тонн электронных отходов, включая 824 тонны бытовой техники и 55 тонн батареек. Это около 26 тысяч устройств и 2,7 миллиона элементов питания, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Основную часть перерабатываемых материалов составили черные металлы (38%) и пластик (30%). Также были извлечены медь, стекло, алюминий и печатные платы. По данным компании, рост показателей связан с повышением осведомленности покупателей о проекте и активным освещением темы переработки в социальных сетях.

Наиболее активно технику сдавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов. Среди наиболее часто сдаваемых устройств — холодильники, стиральные машины, телефоны, телевизоры, посудомоечные машины и компьютерная техника.

Услуга «Экотакси» стала доступна еще в 26 городах, включая Астрахань, Барнаул, Красноярск, Омск и Уфу. Теперь она работает в 44 городах России, а также в Московской и Ленинградской областях.

Программа «Умная переработка» действует с 2019 года и направлена на безопасную утилизацию старой техники. Все устройства регистрируются в автоматизированной IRM-системе и отправляются на один из семи лицензированных заводов.

С момента запуска проекта компания собрала 8,1 тысячи тонн техники и 390 тонн батареек. В 2025 году инициатива получила премию ECO BEST AWARD за вклад в развитие экологичных практик и продвижение ответственного потребления в России.