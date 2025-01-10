Цифра дня: сколько тысяч аварийных вызовов передала «ЭРА-ГЛОНАСС» за 2024 год

В 2024 году система экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 92 тысяч аварийных вызовов в службы спасения, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. С момента запуска системы было передано уже 434 тысячи таких сообщений. В декабре 2024 года был зафиксирован рекорд — 10,3 тысячи аварийных вызовов за месяц.

Большинство аварийных сигналов, а именно 83%, поступили от устройств, автоматически срабатывающих при ДТП, таких как кнопки SOS в автомобилях. Это указывает на то, что аварии были достаточно серьезными, и водители или пассажиры не смогли вызвать помощь самостоятельно. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС», система может передавать точные координаты происшествий всего за 19 секунд, что в среднем сокращает время реагирования экстренных служб на 50%.