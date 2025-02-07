Цифра дня: Сколько тысяч рублей тратят россияне на онлайн-шопинг в месяц?

Эксперты Авито провели исследование потребительских привычек россиян и выяснили, что 55% жителей страны предпочитают делать покупки в интернете. Средняя сумма, которую россияне ежемесячно тратят на онлайн-шопинг, составляет 14 737 рублей. Больше всех тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга — 22 142 и 19 916 рублей соответственно.

Чаще всего россияне покупают онлайн одежду и обувь — эту категорию выбирают 78% опрошенных. Также популярностью пользуются подарки и товары для красоты, здоровья и спорта (по 61%). Электроника и бытовая техника привлекают 46% покупателей, а товары для хобби приобретают 43% респондентов.

Около 32% россиян совершают онлайн-покупки 1−2 раза в месяц. Чуть меньше — 26% — делают заказы несколько раз в неделю, а 24% признаются, что часто покупают спонтанно. В среднем жители страны оформляют около шести заказов в месяц.

Одним из главных преимуществ онлайн-шопинга россияне называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также важными факторами остаются удобство, широкий ассортимент и возможность доставки на дом.

Онлайн-реклама играет значительную роль в выборе товаров: 34% покупателей признаются, что она влияет на их решения. Более половины (51%) совершили последнюю покупку благодаря рекламе на маркетплейсах и сайтах с объявлениями. Реклама на телевидении повлияла на 37% опрошенных, а в поисковых сервисах — на 36%.

Большинство россиян (54%) тратят на онлайн-шопинг до 10 000 рублей в месяц. Четверть (25%) укладывается в сумму от 10 001 до 20 000 рублей, а 10% опрошенных выделяют на интернет-покупки от 20 001 до 30 000 рублей. Около 2% россиян тратят на онлайн-шопинг более 70 000 рублей ежемесячно.