Цифра дня: Сколько утечек данных скрывают российские компании?

Издание “Известия”, ссылаясь на исследование специалистов “СёрчИнформ” опубликовало материал, в котором сообщается, сколько утечек данных россиян скрывают отечественные компании.

Так, согласно выводами специалистов “СёрчИнформ”, 57% утечек личных данных компаниями скрывается. Что интересно, чаще всего не говорят об утечках частные организации, а не государственные - 41% и 60% соответственно. Также специалисты вычислили, сколько компаний в прошлом году хотя бы раз имели дело с попытками утечки данных - 58%.

В то же время, аналитики сообщили, что процент замалчивания с каждым годом снижается. Это может быть обусловлено ростом образованности населения, что влияет и на компании, у которых становится меньше возможности скрыть очевидные уязвимости.