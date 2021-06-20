Цифра дня: Сколько уязвимостей в продуктах Microsoft обнаружили за 2020 год?

В последние годы количество уязвимостей, которым подвержены продукты Microsoft. Об этом стало известно из свежего исследования, проведённого специалистами BeyondTrust.

Так, только за 2020 год таковых обнаружили 1268 штук, 907 из которых связаны с экосистемой Windows. В свою очередь из них 132 — критические, говорится в отчёте. При этом от части из них можно защититься, отключив права администратора.

Что интересно, за последние 4 года (с 2016 по 2020-й) количество уязвимостей выросло на 181%. Эксперты считают, что это очень заметный рост, с которым необходимо как-то бороться.

Напомним, что уже 24 июня Microsoft проведёт презентацию. На ней IT-корпорация покажет новую версию Windows — Windows 11. Судя по утекшему образу системы, новинка получит сильно изменённый внешний вид, который чем-то напоминает отменённую Windows 10X.