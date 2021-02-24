Цифра дня: Сколько видео удалил TikTok по требованию США в период президентских выборов?

Издание The Verge, ссылаясь на отчет о прозрачности, сообщило, сколько видео удалил TikTok по требованию США в период президентских выборов.

Так, согласно обнародованным данным, TikTok удалил более 340000 видео по требованию США в период президентских выборов. Отмечается, что видео были удалены за нарушение правил платформы в отношении дезинформации, манипуляции или дезинформации о выборах.

Представители TikTok также отметили, что удалили более 441000 роликов из алгоритма рекомендации ввиду распространения дезинформации. Кроме того, известно, что были удалены порядка 1 750 000 профилей, которые эксплуатировались «для автоматизации» в ходе выборов в США в прошлом году.

”Хотя неизвестно, использовались ли какие-либо учетные записи специально для увеличения контента, связанного с выборами, было важно удалить этот набор учетных записей, чтобы защитить платформу в это критическое время”, - отмечается в опубликованном отчете о прозрачности.