Цифра дня: Сколько времени россияне провели в мобильных приложениях в 2020 году?

Специалисты аналитической компании App Annie подготовили новый отчет, благодаря которому выяснилось, сколько времени россияне провели в мобильных приложениях в 2020 году. Помимо прочего сообщается и о том, сколько денег жители страны потратили в них.

Так, согласно обнародованным App Annie данным, россияне в прошлом году провели в программах для смартфонов порядка 94 млрд часов. В то же время, они потратили в них 1,33 млрд долларов за год.

Больше всего россияне тратились во “ВКонтакте”, музыкальном плеере Boom и онлайн-кинотеатре ivi. Самыми скачиваемыми программами, в свою очередь, были названы TikTok, WhatsApp и Telegram. Приложениями с самым большим количеством активных пользователей стали WhatsApp, Instagram и «Сбербанк Онлайн».