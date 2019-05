Цифра дня: сколько ядерных боеголовок у США и России?

У США и России на данный момент имеется 12 675 ядерных боеголовок. Это следует из исследований, опубликованных журналом The Bulletin of the Atomic Scientists.

В США из общего числа в 6185 боеголовок около 2050 держат в резерве и примерно 2385 сняты с боевого дежурства должны быть утилизированы до 2030 года.

В России сейчас общее число боеголовок насчитывает 6490, из них 4490 могут быть размещены на стратегических пусковых установках дальнего радиуса действия и тактических установках ближнего действия, а ещё 2 тысячи пока готовы к использованию, но должны быть утилизированы в рамках международных договоров.