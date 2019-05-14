Цифра дня: Сколько заплатила Apple мошеннику за пустые коробки?

В США вскрыли новую мошенническую схему, которая обошлась компании Apple в миллион долларов. 25-летний Ван-Сейла Морк (Van-Seyla Mork) из Мичигана получал деньги за якобы недоставленные товары.

Морк обращался в службу поддержки Apple, утверждая, что получил пустую коробку вместо заказанного товара. В качестве доказательства он предъявлял фотографию пустой коробки. Чтобы всё получилось, Морк пришлось раздобыть базу данных уже состоявшихся покупателей в онлайн-магазине Apple и представляться их именами. Apple возвращала деньги, а Морк переводил их на разные банковские счета.

Морку грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество и штраф в 250 тысяч долларов. Чтобы уменьшить наказание, он признал свою вину и его отпустили под залог. Приговор должны вынести 21 октября 2019 года.