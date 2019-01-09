Цифра дня: Сколько заработал Тим Кук за год?

Стали известны заработки топ-менеджеров компании Apple в 2018 году. Информация была обнародована в отчёте компании Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) получил за год 15,6 миллионов долларов. Из них 3 миллиона составил оклад, 12 миллионов — различные премии, и 294 тысячи долларов — доход в виде оплаты личного самолёта.
При этом средний доход сотрудника Apple составляет 55,4 тысячи долларов. Таким образом, доход Тима Кука в 283 раза превышает доход «среднестатистического» сотрудника.
Старший вице-президент и финансовый директор Apple Лука Маестри (Luca Maestri), старший вице-президент и главный юрисконсульт Apple Кэтрин Адамс (Kate Adams), старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Анжела Арендс (Angela Ahrendts) и главный операционный директор Джефф Уильямс (Jeff Williams) получили каждый до 28 миллионов долларов.