Цифра дня: Сколько заработал Тим Кук за год?

Стали известны заработки топ-менеджеров компании Apple в 2018 году. Информация была обнародована в отчёте компании Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) получил за год 15,6 миллионов долларов. Из них 3 миллиона составил оклад, 12 миллионов — различные премии, и 294 тысячи долларов — доход в виде оплаты личного самолёта.