Цифра дня: Сколько заработал Яндекс на продаже Дзена?

Яндекс получил 38,6 млрд рублей от продажи своей доли в дочерней компании Дзен.Платформа холдингу VK в 2022 году. Об этом стало известно из бухгалтерской отчётности компании, опубликованной в базе ФНС.

Известно, что Яндекс владел 99,95% уставного капитала компании до момента её продажи. Сделка была завершена в сентябре 2022-го. После этого выручка Дзен.Платформы за прошедший год увеличилась на впечатляющие 578% и составила 5,3 млрд рублей.

Чистая прибыль при этом достигла 96,9 млн рублей. Основными направлениями деятельности компании являются реклама, маркетинг, консалтинг и разработка программного обеспечения.

По мнению экспертов, продажа доли Яндекса в Дзен.Платформе и последующие успехи компании подтверждают растущую популярность и перспективность данного сервиса на рынке.