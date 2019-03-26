Цифра дня: Сколько заработали легальные видеосервисы в России за год?

Компания J’son & Partners Consulting представил результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года.
В нем проанализирована выручка 68 компаний: онлайн-кинотеатров (15), телеканалов (24), операторов (11), платформ цифровой дистрибуции (2), а также двух новых выделенных сегментов - социальных сетей (5) и агрегаторов/инфосервисов (11).
Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 году составила 24,86 млрд рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, так как многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Доля России в общемировом рынке немного увеличилась за год и составила 0,6%.
Индустрия третий год подряд увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017 — 42%, то в 2018 уже 56%.
Основные факторы, влияющие на рост: увеличивается спрос пользователей на подписную модель, рост рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы, усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru).
J’son & Partners Consulting пересмотрел в сторону повышения перспективы развития рынка в ближайшей перспективе. Общие доходы от предоставления пользователям легального видео к 2022 году достигнут 58,7 млрд рублей без НДС.