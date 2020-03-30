Цифра дня: Сколько зараженных коронавирусом в Китае выздоровело?

Стало известно, сколько зараженных коронавирусной инфекцией в Китае выздоровело. Отметим, что количество инфицированных коронавирусом в Китае падает ежедневно. Так, согласно актуальным данным, на сегодняшний день в больницах страны остаются порядка 2396 пациентов. А по официальным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, выздоровело, в свою очередь, 93% всех инфицированных.

Сообщается, что в материковом Китае, согласно актуальной на сегодняшний день информации, было зарегистрировано 81,5 тыс случаев заражения, тогда как порядка 75,7 тыс из зараженных выздоровели и были выписаны из больницы.

В России же, в свою очередь, зафиксировано 1534 случаев заражения коронавирусной инфекцией из них 64 случаев выздоровления. Летальный исход был выявлен в 8 случаях.